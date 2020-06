Ракета Маска снова отправится в космос: названа дата и причина

В субботу, 13 июня, американская компания SpaceX Илона Маска планирует запустить ракету-носитель Falcon-9 в космос.

Она должна вывести на орбиту очередную партию из 58 спутников системы Starlink, сообщили на странице компании в Twitter.

"Ориентированно в субботу, 13 июня, в 5:21 мы планируем запустить 58 спутников Starlink и три аппарата компании Planet labs", – говорится в сообщении.

На данный момент на орбите находятся уже 480 интернет-спутников. Они предназначены для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия на всей планете. Ракета отправится на орбиту Земли уже в шестой раз.

Targeting Saturday, June 13 at 5:21 a.m. EDT for launch of 58 Starlink satellites and 3 @planetlabs spacecraft – the first SpaceX SmallSat Rideshare Program launch https://t.co/hyMYK3dqKP