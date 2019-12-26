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26 декабря • обновлено в 07:55
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Началось мощнейшее огненное затмение: видео необычного явления

6.2т
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Пятое и последнее в 2019 году солнечное затмение началось 26 декабря в 4:29:53 по киевскому времени. Максимальная фаза затмения при этом наступит в 7:17:46.

Длиться она будет 3 с половиной минуты, а полностью затмение закончится в 10:05. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Наблюдать солнечное затмение посчастливилось жителям Дохи. Явление смогли увидеть в странах Персидского залива впервые за 150 лет. Следующий раз, согласно информации обсерватории Катара, затмение в регионе можно будет увидеть лишь через 100 лет.

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В NASA отметили, что затмение 26 декабря является не полным, а кольцевым и случается гораздо реже, при определенных условиях. Луна должна находиться дальше от Земли – тогда она выглядит меньше, чем обычно. Также спутник должен находиться в фазе новолуния.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Земля увидела "кровавое" лунное затмение. В сети появились фото и видео.

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Автор
Анатолий Запорожский
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