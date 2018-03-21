К концу XIX столетия планете грозит новый катаклизм: ученые забили тревогу

Из-за активного таяния гигантского ледника в Антарктиде уже в ближайшие пару десятилетий человечество рискует столкнуться с новым природным катаклизмом - опасным подъемом уровня моря, что угрожает катастрофическими последствиями для цивилизации.

Группе ученых из Австралии удалось выяснить, что ледник Тоттена на полтора градуса теплее всех остальных прибрежных ледников Антарктиды, это является причиной того, что тает он также значительно быстрее других льдов, сообщает "Дни.ру" со ссылкой на местный источник.

Тоттен Фото: pikabu.ru

Одним из важный признаков стремительного таяния ледника ученые называют тот факт, что уже в прошлом году Тоттен лежал на воде, а не покоился на материке. Более того, исследователи установили, что основание ледника размывает теплая соленая вода Индийского океана. Через гигантские пещеры в материке Антарктиды она проникает на сотни километров вглубь под толщу ледника.

По словам ученых, в скором будущем огромный ледник еще больше будет подвергаться изменениям климата. По данным американского ведомства NASA, с 2002 года по настоящее время Антарктика теряла 125 миллиардов тонн льда каждый год, что ежегодно поднимало уровень мирового океана на 0,35 миллиметра.

С 1900 года уровень мирового океана поднялся на 20 сантиметров, а к концу 21-го века поднимется на метр или более, поэтому изучение ледников Антарктиды имеет огромное значение.

Ледник Тоттена представляет собой гигантскую толщу льда, покрывающая восточную часть Антарктиды у южных вод Индийского океана. Площадь ледника немногим меньше всей территории Франции.

Как сообщал ранее "Обозреватель", Илон Маск указал на еще один факт растущей угрозы человечеству.