Презентация Apple: все подробности и онлайн-трансляция

Компания Apple 30 октября проводит очередную, уже вторую за эту осень, презентацию новых продуктов. Она стартовала в 16:00 по киевскому времени.

Мероприятие проходит не в штаб-квартире Apple в Купертино, а в театре Говарда Гильмана в Нью-Йорке. Глава компании Тим Кук начал презентацию с MacBook Air.

OBOZREVATEL ведет прямую трансляцию (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

17:08 - Adobe представил Photoshop для сенсорного интерфейса, а также новые возможности для контекстного интерфейса.

17:03 - камера на 12 Мп, четыре динамика, LTE на 1 Гб, технология eSim. Apple Pencil выглядит как карандаш, подзаряжается беспроводным путем, примагничивается к планшету. От него теперь можно заряжать iPhone.

16:58 - появилась клавиатура - Smart Keyboard Folio. Планшет называют идеальным инструментом на грани AR (дополненной) и MR (смешанной) реальностей.

16:50 - iPad Pro — LCD-дисплей, диагональ 12,9 дюймов, разрешение 2 388 х 1668 пикселей, на 15% тоньше. В нем нет кнопки "Домой", есть сенсорная Apple Pencil, порт USB-C, большая камера. Добавлена функция - распознаватель лица Face ID. Производительность процессора выросла на 90%.

iPad Pro

16:44 – следующая новинка - iPad

16:35 - базовая версия Mac mini будет продаваться за $799.

Mac mini

Mac mini

16:33 - новый Mac mini в пять раз быстрее старого. Максимальный объем оперативной памяти – 64 ГБ. Максимальный объем хранилища – 2 ТБ SSD. 4 или 6 ядер, процессоры Intel восьмого поколения.

16:27 - второй новинкой стал Mac Mini.

16:25 - цена на ноутбук будет начинаться от $1199. В США доступен в продаже с 7 ноября.

16:22 - алюминий, из которого сделан MacBook, перерабатывается на 100%.

16:20 - MacBook весит 1,24 кг, его толщина 15,6 мм.

16:17 - Touch Pad на 20% больше, звук - на 25% громче.

16:13 - диагональ 13,3 дюйма, больше цвета на 48%, рамки дисплея - на 50%.

16:10 - представлена первая новинка - MacBook Air с Retina дисплеем и сапфировым Touch id.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Apple представила линейку новой продукции: Apple Watch, iPhone ХR, iPhone Хs и iPhone Хs Max.