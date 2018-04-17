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Загадывайте желание - начался звездопад Лириды: когда ожидать пик в Украине

1.2тЧитать новость на украинском

С 16 по 25 апреля на Земле можно будет наблюдать весенний звездопад Лириды, пик которого придется на 22 апреля.

Выходить на улицу лучше перед рассветом в воскресенье, чтобы иметь наилучший шанс поймать падающую звезду и загадать желание, пишет Newsweek.

Метеоры

Newsweek

Отмечается, что метеорный поток должен быть небольшим (10-20 метеоров в час), однако, если небо будет чистым, все желающие смогут насладиться этим астрономическим явлением.

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Наблюдать звездопад Лириды можно только в Северном полушарии, в том числе и в Украине, при ясной погоде и наиболее заметным он станет незадолго до рассвета.

Как сообщал "Обозреватель", в декабре 2017 года в Сочи упал метеор.

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