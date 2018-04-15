В Google Play нашли подделки: чем они опасны

В магазине Google Play нашли 35 поддельных антивирусов, которые на самом деле представляют большую угрозу для владельцев устройств на базе Android.

Подделки обнаружили эксперты компании ESET. Антивирусы только имитируют защиту, а на самом деле отвлекают пользователей рекламой, пишет itechua.

Опасные программы создают "белые" и "черные" списки приложений, в которые попадают такие популярные программы, как Facebook, Instagram и Skype.

"Нежелательные приложения удалены из Google Play после сообщения специалистов ESET", - рассказали в компании ESET.

Но отмечается, что к моменту удаления из Google Play эти подделки уже успели загрузить в общей сложности около 7 млн пользователей.

Как сообщал "Обозреватель", на видеохостинге YouTube был обнаружен вирус, который ворует у пользователей логины, пароли и другую конфиденциальную информацию.