Презентация Apple-2019: онлайн-трансляция и все подробности

Гиганты в мире техники Apple уже приучили своих поклонников к тому, что с приходом весны стоит ждать новинок. Очередная презентация новой продукции пройдет сегодня, 25 марта, традиционно в штаб-квартире корпорации в Купертино (Калифорния). Время — 19:00 по Киеву.

OBOZREVATEL в режиме онлайн расскажет о главных событиях мероприятия и новинках Apple. А тем временем коротко о том, что еще ожидается в программе презентации, и что уже известно. Ведь за неделю до этого компания неожиданно представила две новинки — iPad Air и iPad mini.

iPad Air

Согласно свежей информации, обновленный iPad Air получит ультратонкий корпус, дисплей Retina 10,5 дюйма с технологией True Tone и чип Apple A12 Bionic, который должен повысить производительность устройства на 70% и в целых два раза увеличить его графические возможности.

iPad mini

В данном случае пользователи могут довольствоваться 7,9-дюймовым экраном Retina с технологией True Tone, в планшет также встроен чип A12. "Младший" iPad позиционируется компанией как "идеальный блокнот" на каждый день.

Стриминговый видеосервис Apple

Поговаривают, что Apple на презентации 25 марта представит свой видеосервис, который, вероятно, будет включать и ТВ-подписку. Для него в компаниия якобы даже придумали слоган — It's show time (Пришло время шоу). Ожидается, что стриминговый сервис Apple будет работать во всем мире с лета 2019 года и станет прямым конкурентом гигантов сферы вроде Netflix.

AirPods 2, AirPower, iPod touch, iOS 12.2 и кредитка Apple

Поклонники также ожидают сегодня выхода второго поколения наушников AirPods, беспроводной зарядной станции AirPower и обновленного iPod touch седьмого поколения в дизайн-стилистике последних моделей iPhone. Есть вероятность, что Apple анонсирует обновление операционной системы iOS 12.2. Вместе с прошивкой якобы появится и кредитная карта Apple. Правда, воспользоваться ей, скорее всего, смогут только жители США.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент по маркетингу компании Apple Фил Шиллер ранее раскрыл один из важных секретов iPhone.

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