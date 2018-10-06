Под ядерным реактором: в Чернобыле запустили уникальную электростанцию

В Чернобыльской зоне отчуждения введена в эксплуатацию первая солнечная электростанция, построенная из 3,8 тысяч панелей практически напротив саркофага над четвертым энергоблоком, взорвавшемся в 1986 году.

"Казалось, что когда в 2000 году был остановлен последний блок (ЧАЭС), то все, генерация умерла и больше на этой площадке никогда не будет генерироваться энергия", - цитирует Reuters Валерия Сейда, исполняющего обязанности генерального директора госпредприятия, которое управляет инфраструктурой остановленной ЧАЭС.

Монтаж солнечной станции мощностью один мегаватт завершился еще в декабре 2017 года. Это совместный проект украинской компании "Батьківщина" и немецкой Enerparc AG стоимостью около 1 миллиона евро. Такой электростанции достаточно для обеспечения энергией двух тысяч квартир.

Одна из панелей электростанции Фото: EPA-EFE / STEPAN FRANKO

"Это не просто еще одна солнечная электростанция - это единственная, которая находится в 100 метрах от ядерного реактора, взорвавшегося в 1986 году. Трудно переоценить символику этого проекта", - сказал исполнительный директор компании-партнера проекта Solar Chernobyl LLC Евгений Варягин.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в июне в Чернобыле вспыхнул пожар недалеко от Рыжего леса. Он считается одним из самых загрязненных участков Чернобыльской зоны - во время взрыва на АЭС он принял на себя большую дозу радиации.