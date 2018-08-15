Конец света в августе: что нужно знать о "судном дне" и планете-убийце Земли

В четверг, 16 августа, жителей планеты якобы ждет неминуемая катастрофа, мировая элита уже прячется в бункерах, в то время как апокалипсис становится все ближе, уверяют конспирологи, эзотерики и уфологи. Мистическая, однако, судя по всему, несуществующая планета Нибиру столкнется с Землей уже завтра.

Подобные угрозы самопровозглашенных экспертов официальная наука не подтверждает, при этом уверенные в завтрашнем конце света конспирологи выдвигают в соцсетях все новые гипотезы и даже критикуют представителей власти за бездействие в отношении настигающей Землю планеты Нибиру (еще просто планеты X). OBOZREVATEL разобрался в предсказаниях на 16 августа, выделив главное о якобы грядущем апокалипсисе.

Планета Нибиру действительно существует?

Как удалось выяснить ученым, нет. Планета Нибиру фигурирует во многих конспирологических теориях в качестве некоего космического тела, планеты-убийцы, которая угрожает человечеству, что правда, и здесь теории фантазеров расходятся: одни уверяют, что космическое тело столкнется с Землей, другие - что оно вступит с ним в разрушительное гравитационное взаимодействие. Помимо этих двух популярных версий, существуют и предположения, что уже 16 августа в организации катаклизмов вообще примут участие инопланетяне.

То есть существование планеты Нибиру за долгие годы ни разу не было подтверждено учеными. Поговаривают, что образ планеты-убийцы был взять из древней шумеро-аккадской мифологии, но и эти предположения являются ложными.

А как же неизвестная планета, которую обнаружили астрофизики из США?

В 2016 году ученые Калифорнийского технологического института Майкл Браун и Константин Батыгин действительно обнаружили косвенные признаки того, что в Солнечной системе якобы существует до сих пор не изученная крупная планета, вот только к Нибиру это открытие не имело никакого отношения.

Но ведь столкновение Земли с планетой Нибиру не единственное предсказание катастрофы на 16 августа

Действительно, в начале августа в сети также появились предупреждения любителей теории гибели человечества со дня на день об аналогичной глобальной катастрофе, но не из-за планеты Нибиру, а на сей раз некой кометой под названием "Невероятный Халк". Она, по версиям конспирологов, должна 16 августа критически близко подойти к Земле.

И комета существует. Свое неофициальное прозвище героя серии комиксов Marvel космическое тело C/2017 S3 получило из-за больших размеров и зеленоватого оттенка. И окажись он даже в самой близкой точке к Земле, это все равно оказался бы показатель в сто с лишним миллионов километров от нашей планеты. В действительности же, как выяснили ученые, не произойдет 16 августа и этого. По некоторым оценкам "Зеленый Халк" распался на части еще в июле.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, астролог прояснил ситуацию с Нибиру и древним предсказанием, объяснив также, почему 16 августа вряд ли стоит ждать конце света и массовые катаклизмы на Земле.