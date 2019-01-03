Другая Луна: китайцы совершили исторический прорыв в космосе

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" впервые в истории человечества сел на обратной стороне Луны.
Об этом сообщается в Twitter официального китайского агентства "Синьхуа". При этом на китайском телевидении уточнили, что аппарат прилунился в 10.26 по местному времени.
Китайские власти подчеркнули, что данное событие является "важной вехой в освоении космоса".
Китайцы совершили прорыв в космосе
"Синьхуа"
China's Chang'e-4 probe softlands on Moon's far side pic.twitter.com/Z1R6tbpBMI— China Xinhua News (@XHNews) 3 января 2019 г.
"Chang'e-4"
The Xichang Satellite Launch Center
Как сообщал OBOZREVATEL, ракета Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска 23 декабря 2018 года успешно стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида, США).
Запуск данной ракеты удалось осуществить только с пятой попытки.
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