Другая Луна: китайцы совершили исторический прорыв в космосе

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" впервые в истории человечества сел на обратной стороне Луны.

Об этом сообщается в Twitter официального китайского агентства "Синьхуа". При этом на китайском телевидении уточнили, что аппарат прилунился в 10.26 по местному времени.

Китайские власти подчеркнули, что данное событие является "важной вехой в освоении космоса".

Китайцы совершили прорыв в космосе "Синьхуа"

China's Chang'e-4 probe softlands on Moon's far side pic.twitter.com/Z1R6tbpBMI — China Xinhua News (@XHNews) 3 января 2019 г.

"Chang'e-4"

The Xichang Satellite Launch Center

Как сообщал OBOZREVATEL, ракета Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска 23 декабря 2018 года успешно стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида, США).

Запуск данной ракеты удалось осуществить только с пятой попытки.