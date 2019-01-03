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Другая Луна: китайцы совершили исторический прорыв в космосе

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Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" впервые в истории человечества сел на обратной стороне Луны.

Об этом сообщается в Twitter официального китайского агентства "Синьхуа". При этом на китайском телевидении уточнили, что аппарат прилунился в 10.26 по местному времени.

Китайские власти подчеркнули, что данное событие является "важной вехой в освоении космоса".

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Китайцы совершили прорыв в космосе

"Синьхуа"

"Chang'e-4"

"Chang'e-4"

The Xichang Satellite Launch Center

The Xichang Satellite Launch Center

Как сообщал OBOZREVATEL, ракета Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска 23 декабря 2018 года успешно стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида, США).

Запуск данной ракеты удалось осуществить только с пятой попытки.

Читайте все новости по теме "Космос" на OBOZREVATEL.

Тема
Космос
Место
Китай
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