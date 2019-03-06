Безопасное общение: Цукерберг пообещал революционные перемены в Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг хочет сделать Messenger и другие принадлежащие компании сервис, такие как Instagram и WhatsApp, максимально ориентированными на защиту данных и возможность приватного и безопасного общения.

Об этом говорится в его официальном обращении к клиентам, где уточняется, что компания планирует разрешить пользователям выставлять срок хранения сообщений и другой частной информации.

Цукерберг уточнил, что Facebook планирует сделать Messenger и WhatsApp более приватными. Также будет введена новая система хранения контента.

Новости Facebook выдвинул ультиматум российским пропагандистам заблокированным в соцсети

"За последние 15 лет Facebook и Instagram помогли людям общаться с друзьями. Но люди все чаще хотят общаться в частном порядке в цифровом эквиваленте гостиной. Когда я думаю о будущем интернета, мне кажется, что коммуникационные платформы, ориентированные на конфиденциальность, станут более важными, чем сегодняшние открытые платформы", – отметил Цукерберг.

Марк Цукерберг facebook

Он напомнил, что частные сообщения и небольшие группы являются самыми быстрорастущими областями онлайн-общения.

"Общедоступные социальные сети будут по-прежнему играть важную роль в жизни людей – для того, чтобы общаться со всеми, кого вы знаете, открывать новые знакомства, идеи и контент. Со всеми способами, которыми люди хотят общаться в частном порядке, есть возможность создать более простую платформу, которая в первую очередь ориентирована на конфиденциальность", – уточняется в сообщении.

Цукербург добавил, что многие не верят, что Facebook собирается создать службу защиты конфиденциальности из-за того, что нет репутации. По его словам, в будущем появятся зашифрованные сервисы, где люди смогут быть уверены, что их конфиденциальная информация будет защищена.

Марк Цукерберг facebook

"Мы планируем сфокусироваться на наиболее фундаментальном и частном сценарии использования – обмене сообщениями – сделать его максимально безопасным, а затем создать еще больше способов взаимодействия, в том числе вызовы, видеочаты, группы, истории, компании, платежи, коммерцию и, в конечном итоге, платформу для многих других видов частных услуг", – пояснил он.

Эта платформа будет построена на нескольких принципах: частные взаимодействия, шифрование, безопасное хранение данных.

"В течение следующих нескольких лет мы планируем перестроить больше наших услуг на основе этих идей. Решения, с которыми мы столкнемся на этом пути, будут означать принятие позиций по важным вопросам, касающимся будущего Интернета", – добавил Цукерберг.

При этом основатель Facebook настаивает, что хранить данные в странах, где нарушают права человека, компания не собирается – "пусть нас и заблокируют".

"Мы должны стремиться к миру, где люди смогут конфиденциально общаться и свободно жить, зная, что их данные видны только тем, кому они разрешили, и не будут доступны вечно", – сказано в его сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Цукерберг заявил, что собирается интегрировать сервисы WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!