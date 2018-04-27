Армия Китая получила новую ядерную ракету

Народно-освободительной армии Китая приняла на вооружение новый ракетный комплекс DF-26 ("Дунфэн-26").

Новую баллистическую ракету средней и большой дальности Китай разработал собственными силами, сообщило агентство Синьхуа.

Она предназначена для высокоточной атаки различных целей, включая наземные объекты, военные корабли и др.

Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь подчеркнул, что ядерная стратегия Китая по-прежнему носит оборонительный характер. Он отметил, что политика страны осталась неизменной – ни при каких условиях первой не применять ядерное оружие.

Согласно заявлению китайского оборонного ведомства, дальность полета новейшей разработки составляет 4 тыс км. Приблизительно на таком расстоянии расположен в Тихом океане американский остров Гуам.

Как сообщал "Обозреватель", министр обороны США Джеймс Меттис убежден, что в будущих военных конфликтах победит тот, у которого будет гиперзвуковое оружие.