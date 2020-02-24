Как убить в себе зависимость от интернета: пять способов

Ведущие мировые компании, занимающиеся цифровыми технологиями, стараются убедить своих пользователей не тратить все свое свободное время на гаджеты, но им это не удается.

Сегодня от экранов своих смартфонов не могут "отлипнуть" люди разного возраста. И это реальная проблема. Согласно исследованиям, среднее количество времени в телефонах перевалило за четыре часа в сутки. И это уже больше, чем некоторые тратят на сон.

OBOZREVATEL расскажет, как отвлечься от гаджета, если ничего не помогает.

Сколько времени люди сидят в гаджетах?

В 2019 году среднестатистический взрослый американец тратил приблизительно четыре с половиной часа на мобильный интернет. Компания Zenith проинформировала, что в 2018 году этот показатель был ниже на 20 мин.

Согласно ее прогнозу, в 2021 году люди будут проводить в гаджетах в среднем пять часов в день. Компания RescueTime, которая производит программное обеспечение, опубликовала данные о том, что время, потраченное продвинутыми пользователями гаджетов на свои смартфоны, составляет четыре с половиной часа. У обычных пользователей этот показатель на час меньше.

Приблизительно владельцы гаджетов заходят в них 58 раз в день (30 раз на работе). Средняя длительность сессии две минуты. Недавно издание Human-Computer Interaction опубликовало результаты своего исследования, согласно которым пользователи смартфонов переходят на очередную страницу в интернете примерно раз в двадцать секунд. И лишь 1 человек из 10 держит на контроле время, которое он тратит на интернет в гаджете.

Реальные разговоры друг с другом люди заменили общением в социальных сетях. Они постоянно ищут платформы для проведения своего свободного времени, например, увлекаясь онлайн-играми.

Чем грозит долгое сидение в гаджетах?

В 2019 году гаджеты, которые выпускают Google и Apple, были оснащены функциями для отслеживания времени пользования устройством. Instagram и Facebook последовали их примеру и начали показывать время, которое человек тратит на социальные сети.

Ведущими цифровыми компаниями мира освоен язык Time well spent. Они разрабатывают технологии, с уважением относящиеся к времени, которое тратят их пользователи. Это движение существует с 2013 года. Именно тогда общество уверовало, что их социальные проблемы, включая снижение трудоспособности, самоубийства и депрессию, связаны с современными технологиями.

Теперь благодаря участию в этом движении технологических гигантов людям доступны функции по отслеживанию и корректировке своего экранного времени, но пользы им от этого не прибавилось. Они с большим энтузиазмом проводят время в гаджетах.

Прослеживается взаимосвязь психических проблем человека с количеством часов, которые он потратил, пользуясь интернетом. По мнению заведующего кафедрой психологии Стэндфордского университета Энтони Вагнера, прямая причинно-следственная связь между социальными сетями и проблемами, якобы вызванными ними, отсутствует.

Благодаря движению Time well spent крупные производители гаджетов задумались о цифровом детоксе для своих пользователей. Но, по мнению издания Vox, финансовая выгода их волнует больше, поэтому зависимость людей от гаджетов будет только расти.

Как отвлечься от гаджетов: пять шагов

1) Признайте зависимость

Это универсальный первый шаг для любого рода зависимостей. Если вы видите проблему, то вполне можете начинать ее решать.

2) Устройте "чистый день"

Один день в неделю не выходите в интернет и не касайтесь гаджетов вообще. Вас наверняка будет ломать похлеще, чем когда вы бросали курить или грызть ногти. Однако со временем вы поймете, что львиная доля времени в гаджетах - это обычная привычка.

3) Не берите в руки гаджет с утра и перед сном

Это правило информационной гигиены. Погружаясь с самого утра в сеть, вы сразу же ловите волну негатива и можете испортить настроение на весь день. Вечером похожая история: мозг перевозбуждается и вы можете долго лежать без сна. С утра встанете с тяжелой головой и сразу же погрузитесь в информационный поток. Напоминает бег по кругу, не находите?

4) Установите себе график

Современная жизнь ужасно интенсивна: работа, учеба, дети, хобби, спорт — все это хочется успевать. Все это легче делать, если у вас есть график. Это же помогает и в борьбе с зависимостью от гаджетов. Установите себе время, когда вы читаете соцсети, новости или смотрите фоточки в Instagram - час в день, к примеру.

5) Найдите себе интересную замену

Очень часто мы берем в руки гаджет от безысходности. Ну чем еще себя занять? Варианты есть. Чтение, рисование, складывание "Лего" — в мире существуют тысячи способов интересно провести время. А посидеть в телефоне или компьютере вы всегда успеете.

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