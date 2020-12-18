Cyberpunk 2077 удалили из PlayStation Store: игрокам вернут деньги из-за багов. Видео

Компания Sony Interactive Entertainment вернет деньги за приобретенную в PlayStation Store игру Cyberpunk 2077.

Как говорится на официальном сайте, из магазина видеоигр было решено убрать тайтл польской студии CD Projekt RED.

"SIE стремится обеспечить высокий уровень удовлетворения потребителя, поэтому мы предлагаем полное финансовое возмещение всем геймерам, которые приобрели Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store", – говорится в сообщении.

В информации сказано, что для возврата денег нужно отправить соответствующий запрос.

"Как только мы подтвердим, что вы приобрели Cyberpunk 2077 в PlayStation Store, мы начнем обработку вашего возмещения. Обратите внимание, что процесс возврата может зависеть от способа оплаты и финансового учреждения", – подчеркнули в Sony.

Отметим, что после выхода Cyberpunk 2077 пользователи массово жаловались на баги и технические ошибки в игре.

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