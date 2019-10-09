Американские ученые выяснили, что волны жары станут значительно больше в размерах к середине текущего столетия.

Согласно сценарию умеренного выброса парниковых газов, территория, которую будет охватывать экстремальная жара, вырастет на 50-80%, пишет Phys.org.

При максимальном росте концентрации диоксида углерода площадь затронутых регионов может удвоиться. Это увеличит число людей, которые подвергнутся тепловому стрессу, повысит риск преждевременной смерти среди стариков и других уязвимых групп населения.

Также усилятся нагрузки на энергосеть из-за большего числа работающих кондиционеров.

Человечеству предрекли катастрофическую жару 24 канал

Кроме того, ожидается увеличение таких показателей, как продолжительность тепловой волны и ее интенсивность. По словам исследователей, все это соответствует прогнозам об изменении климата и глобальном потеплении.

"Если над густонаселенным районом установилась большая и продолжительная жара, то удовлетворить пиковый спрос на электроэнергию будет сложнее, чем в случае нескольких районов с меньшими волнами тепла, которые в совокупности имеют такой же размер", — отметил один из авторов исследования Тони Барнстон.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты пришли к выводу, что в ближайшем будущем человечество может столкнуться с острой нехваткой фосфора. Причиной дефицита, который способен привести к голоду, станет нерациональное использование минеральных удобрений.

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