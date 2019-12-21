Apple создаст собственный "интернет": детали секретного проекта

Корпорация Apple начала разработку новой технологии передачи данных между устройствами, для которой необходима отдельная всемирная сеть.

Компания собрала секретную команду разработчиков и готовится к созданию собственных спутников. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что первые результаты работы будут представлены не раньше, чем через пять лет. При этом проект находится на начальной стадии и его могут свернуть в любой момент.

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В секретную команду вошло около 10 инженеров с опытом в разработке спутников и антен. Теперь Apple ищет разработчиков ПО и коммуникационного оборудования. Возглавили новое направление Майкл Трела и Джон Фенвик, ранее работавшие с Google.

Скорее всего, Apple хочет придумать свой способ, как передавать данные от устройства к устройству без использования других сетей. Кроме того, собственные спутники могут помочь улучшить геопозиционирование устройств и развивать новые сервисы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журнал Time назвал десять самых важных изобретений, которые оказали наибольшее влияние на уходящее десятилетие. В список попали три устройства компании Apple и электромобиль Tesla.

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