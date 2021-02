16 лет назад создали YouTube: история создания и интересные факты

14 февраля 2005 года был основан популярный видеохостинг YouTube. Его основателями являются трое бывший сотрудников компании PayPal: Чад Херли, Стивен Чен и Джавед Карим.

По случаю дня рождения сайта OBOZREVATEL расскажет интересные факты о создании и особенностях YouTube.

Самое первое видео под названием "Я в зоопарке" ("Me at the zoo") загрузил сооснователь сервиса Карим.

Первым видео с миллионом просмотров стала реклама Nike с участием бразильского футболиста Рональдиньо.

21 декабря 2012 года впервые в истории YouTube клип южнокорейского певца PSY на песню "Gangnam Style" набрал 1 миллиард просмотров, а уже 31 мая 2014 года – 2 млрд.

Однако самое популярное видео клип Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee – более 7,2 миллиарда просмотров. К тому же тут наибольшее количество лайков – 42 млн.

Наибольшее количество дизлайков у ролика из серии YouTube Rewind за 2018 года – 18 млн пользователей поставили палец вниз.

Ежеминутно на сайт загружается более 500 часов видео.

Самым популярным каналом на YouTube по состоянию на февраль 2020 стал аккаунт T-Series, принадлежащий индийскому музыкальному лейблу – 171 млн подписчиков.

Среди людей рекорд с 109 млн подписчиками принадлежит блогеру PewDiePie.

YouTube поддерживает 80 языков мира и хостинг доступен в 91 стране мира.

Google купил YouTube за 1,65 миллиарда долларов в 2006 году. По некоторым данным, YouTube приносит ежегодно доход в более 20 миллиардов долларов, а его рыночная стоимость сейчас составляет более 140 миллиардов долларов.

