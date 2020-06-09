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9 июня • обновлено в 13:37
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В выражениях не стесняются: фанаты "Спартака" выступили с заявлением по ДТП с Ефремовым

3.1т
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Фанаты московского "Спартака" выступили против показательного процесса над актером Михаилом Ефремовым, который устроил смертельное ДТП 8 июня.

Ефремов является известным болельщиком "красно-белых", но в то же время ультрас осудили артиста за то, что тот сел пьяным за руль.

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов

"Спорт-Экспресс"

"Болельщики "Спартака" осуждают Ефремова. В выражениях не стесняются. Но в то же время против показательного процесса. Что заслужил, то пусть и получит. За руль он сел, потому что утратил способность контролировать свои действия в состоянии алкогольного опьянения. Рано или поздно это ждет любого алкоголика, который успевает дожить до такой стадии алкоголизма", – заявил Газета.Ru руководитель фанатского проекта FansHotline24 Олег Семенов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ДТП в Москве, которое спровоцировал Михаил Ефремов, погиб 57-летний Сергей Захаров. Позже актера отпустили под подписку о невыезде, что возмутило спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Михаил Ефремов
Тег
Спартак Москва
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