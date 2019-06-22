В России восхитились сборной Украины на ЧМ U-20: спортивные итоги 21 июня

Русские не могут: тренер сборной России отреагировал на победу Украины на ЧМ U-20, признавшись в превосходстве нашей команды, а экс-чемпион мира бросил вызов Усику

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 21 июня.

Кроме того, лидер сборной Украины U-20 сделал откровенное заявление, а экс-чемпион мира бросил вызов Усику. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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