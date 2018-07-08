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Украинская теннисистка выиграла престижный турнир, разгромив россиянку

2.2тЧитать новость на украинском

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла грунтовый турнир серии ITF с призовым фондом в 60 000 долларов, который прошел в Риме (Италия).

В финале 127-я ракетка мира из Одессы разгромила Анастасию Потапову (Россия) - 6:1, 6:0.

18-летняя украинка не оставила никаких шансов сопернице, за 23 минуты буквально размазав ее по корту.

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Ястремская драматично проиграла в финале "стотысячника"

Напомним, что в прошлом году Даяна сотворила громкую сенсацию, обыграв знаменитую немецкую теннисистку.

Ранее Ястремская, которая стала настоящей сенсацией юниорского Уимблдона, показала, как расслабляется после тяжелого сезона, выложив жаркие фото в купальнике.

Персона
Даяна Ястремская
Место
ИталияРим
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В одни ворота:)
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