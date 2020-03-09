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9 марта • обновлено в 11:49
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Свитолина поднялась в рейтинге и приблизилась к званию первой ракетки мира

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Победа на турнире в мексиканском Монтеррее позволила украинке Элине Свитолиной подняться на две строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации и вернуться в топ-5 лучших теннисисток мира.

После 7-й позиции, которую Элина занимала на прошлой неделе, теперь она располагается на 5-м месте в рейтинге.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

facebook.com/AbiertoGNPSeguros

В обновленном реестре WTA также добились впечатляющего прогресса и другие украинки. Леся Цуренко благодаря выходу в полуфинал турнира категории 125K в Индиан-Уэллсе взлетела на 13 строчек вверх и теперь занимает 139-е место. Катерина Бондаренко совершила скачок на 57 строчек, правда располагается всего лишь на 347-й строчке.

Еще две теннисистки, которые представляют Украину в топ-100, существенно не поменяли свои позиции: Даяна Ястремская, как и прежде, занимает 25-е место в рейтинге, а Катерина Козлова сместилась с 96-й строчки на две ступеньки вниз.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина в феерическом матче одолела чешку Мари Бузкову и выиграла первый титул начиная с осени 2018 года.

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Автор
Юрий Трохимчук
Персоны
Леся Цуренко Катерина Бондаренко Даяна Ястремская Элина Свитолина
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