Сенсационная украинская теннисистка с рекордом выиграла престижный турнир

Украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла одиночный титул на турнире ITF с призовым фондом 25 000 долларов в израильском Кирьят-Шмоне.

Дарья Снигур

В финале 17-летняя киевлянка за 58 минут одолела вторую ракетку турнира Майю Лумсден 6:1, 6:4. Во втором сете Снигур проигрывала 2:4, после чего взяла четыре гейма подряд.

Этот титул стал для Дарьи четвертым на профессиональном уровне и третьим в текущем году. За победу наша соотечественница заработала 50 очков. Это позволить девушке войти в топ-330 мировой классификации, что является для нее личным рекордом.

Напомним, что в июле Даша сотворила грандиозную сенсацию, выиграв юношеский Wimbledon. Снигур обыграла в финале американку Алексу Ноэль (6:4, 6:4), уступая в первом сете 1:4, а во втором 0:3.

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