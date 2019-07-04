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На Wimbledon состоялась грандиозная сенсация

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Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, которая является действующей победительницей Wimbledon, сенсационно вылетела с турнира.

Во втором круге нынешнего турнира 31-летняя уроженка Бремена проиграла 95-й ракетке мира Лорен Дэвис со счетом 6:2, 2:6, 1:6. Поединок продолжался 1 час 57 минут.

Анжелика Кербер

Анжелика Кербер

Американка, попавшая в основную сетку в статусе "лаки-лузера", в ходе матча 2 раза подала навылет и совершила столько же двойных ошибок. При этом Дэвис реализовала 8 брейк-пойнтов из 18. Кербер эйсами не отметилась. Немка допустила 2 двойных ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

Лорен Дэвис

Лорен Дэвис

В третьем круге Уимблдона Дэвис сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро, которая обыграла француженку Полин Пармантье со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

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Напомним, что во втором круге Wimbledon Свитолина прошла по сетке Гаспарян на отказе соперницы - 5:7, 6:5.

В третьем раунде Wimbledon Элина сыграет с 32-й ракеткой мира Марией Саккари, представляющей Грецию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом круге Свитолина обыграла Дарью Гаврилову из Австралии.

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Тема
Wimbledon
Персона
Анжелика Кербер
Место
Англия
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