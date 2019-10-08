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8 октября • обновлено в 22:04
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Известный теннисист покончил с собой в Москве

7.7т Читать материал на украинском

Российский теннисист Михаил Бирюков скончался в возрасте 27 лет в Москве.

Известный теннисист покончил с собой в Москве

Как сообщает "Комсомольская правда", Бирюков совершил самоубийство. Его тело было обнаружено в ванной. Прибывшие на место происшествия медики не сумели спасти спортсмена. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.

Бирюков занялся теннисом в 2009 году. Через год он стал обладателем серебряной медали в парных соревнованиях на юношеских Олимпийских играх в Сингапуре. Спортсмен является сыном четырехкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселевой.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа 20-летний экс-футболист юниорской сборной Уэльса покончил с собой из-за травм и неудач. Родные спортсмена обнаружили его тело в гараже.

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