19-летняя украинка сенсационно обыграла экс-первую ракетку мира

19-летняя украинская теннисистка, вторая ракетка страны Даяна Ястремская обыграла одну из топ-спортсменок планеты, бывшую первую ракетку мира 29-летнюю датчанку Каролин Возняцки.

Матч состоялся в рамках первого круга престижного турнира категории WTA Premier 5 в Цинциннати (США). За неполных 100 минут украинка уверенно переиграла соперницу в двух партиях - 6:4, 6:4. Ястремская оформила 6 эйсов, взяла 6 геймов на чужой подаче и допустила 8 двойных ошибок. На счету Возняцки - 4 брейка.

Ястремская завершила матч эффектным розыгрышем на подаче Возняцки:

What a point to end the match!@D_Yastremska defeats Wozniacki 6-4, 6-4#CincyTennis pic.twitter.com/Lqo2cuxZMC