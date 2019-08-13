19-летняя украинка сенсационно обыграла экс-первую ракетку мира

19-летняя украинская теннисистка, вторая ракетка страны Даяна Ястремская обыграла одну из топ-спортсменок планеты, бывшую первую ракетку мира 29-летнюю датчанку Каролин Возняцки.

Даяна Ястремская

Матч состоялся в рамках первого круга престижного турнира категории WTA Premier 5 в Цинциннати (США). За неполных 100 минут украинка уверенно переиграла соперницу в двух партиях - 6:4, 6:4. Ястремская оформила 6 эйсов, взяла 6 геймов на чужой подаче и допустила 8 двойных ошибок. На счету Возняцки - 4 брейка.

Ястремская завершила матч эффектным розыгрышем на подаче Возняцки:

Отметим, что для Даяны это уже вторая победа над экс-первой ракеткой мира в рамках одной недели - 7 августа она эффектно переиграла на турнире в Торонто белорусскую теннисистку Викторию Азаренко.

Во втором раунде соревнований в Цинциннати Даяна Ястремская сыграет с 153-й ракеткой мира, 34-летней россиянкой Светланой Кузнецовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года юная украинка Дарья Снигур выиграла Wimbledon.

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