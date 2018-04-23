15-летняя украинская теннисистка совершила громкую сенсацию на историческом турнире

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира серии Premier. 15-летняя киевлянка сотворила сенсацию в финале квалификации соревнований в Штутгарте, обыграв 35-ю ракетку мира француженку Ализе Корне (первый номер посева на отборочном этапе) в трех партиях – 4:6, 6:2, 6:3.

На протяжении всего матча инициатива переходила от одной теннисистки к другой, но в итоге в двухчасовом противостоянии украинка смогла оформить неожиданную победу. В первом круге турнира с призовым фондом 750 тысяч долларов Марта сразится с представительницей Германии Антонии Лоттнер.

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Как сообщал "Обозреватель", лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина накануне старта на турнире в Штутгарте поучаствовала в роскошной фотосессии.