15-летняя украинка феерично вышла в полуфинал теннисного турнира в Китае

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира ITF в Шеньчжэне с призовым фондом 60 тысяч долларов. В третьем раунде украинка обыграла вторую сеянную Луксику Кумкхум из Тайланда – 1:6, 7:6, 6:2.

Матч начался не лучшим образом для 15-летней украинки – первый сет она проиграла с разгромным счетом 1:6. Второй сет Костюк также начала с того, что отдала два гейма, однако смогла сравнять счет. Тем не менее, Кумкхум взяла три следующие гейма и вышла на матч-бол. Однако украинская теннисистка смогла совершить камбэк – 7:6. А в третьем сете она не оставила тайской спортсменка шансов – 6:2.

В полуфинале Костюк встретится с россиянкой Анастасией Калинской, которая занимает 173-ю строчку в рейтинге ITF. Как бы этот матч не закончился – Марта впервые в карьере войдет в топ-160 мирового рейтинга и станет пятой ракеткой Украины.

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