Забыл Украину: Хабиб назвал вторую родину

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал Казахстан своей второй родиной.
Боец, который начинал карьеру в Полтаве и даже пытался получить украинское гражданство, назвал казахов братьями.
Хабиб Нурмагомедов
"Казахстан у нас в Дагестане и вообще во всем Кавказе стоит на особом месте. Это наша вторая родина. Кого-то сюда высылали, кто-то сюда переезжал и вы, казахи, нас принимали как своих братьев и всегда нас поддерживали. Я хочу, чтобы вы знали, что мы обо всем помним, знаем и будем помнить. Большое вам спасибо за это", – приводит слова Хабиба NewTimes.kz.
Отметим, что в Полтаве проживают два дяди Хабиба Нурмагомедова. Боец достаточно часто посещает Украину, а после победы над Конором МакГрегором в октябре минувшего года пообещал часть гонорара направить на модернизацию спортзала, в котором начинал заниматься. "Сейчас в Полтаве, потому что тут уже 30 лет живут мои родные дяди. Они поддерживали меня во всем и создавали все условия, лишь бы я тренировался. Никогда не забывайте своих истоков", – написал однажды в Instagram чемпион.
Приехал на Украину проведать своих родственников. 2010 и 2011 я выступал за Украинский клуб и провёл за них 9 профессиональных боев, и проводил много времени и тренировочных сборов в городе Полтава, в Полтаве потому что, тут уже 30 лет живут мои родные Дяди, и они поддерживали меня во всем и создавали все условия чтоб я лишь бы тренировался. Никогда не забывайте своих истоков. Arrived to Ukraine, to visit my relatives. In 2010-2011 I was representing Ukrainian fight club, and fought 9 professional fight during that time. Spent a lot of good times in Poltava doing training camps. My uncles lives here in Poltava more than 30 years, they always support me, and gave me great opportunities to train and not worry about anything else. Never forget your roots. #Семья
Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов сделал неожиданное заявление о Коноре МакГрегоре, отметив, что не считает их противостояние войной.
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