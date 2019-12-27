Забыл Украину: Хабиб назвал вторую родину

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал Казахстан своей второй родиной.

Боец, который начинал карьеру в Полтаве и даже пытался получить украинское гражданство, назвал казахов братьями.

Хабиб Нурмагомедов

"Казахстан у нас в Дагестане и вообще во всем Кавказе стоит на особом месте. Это наша вторая родина. Кого-то сюда высылали, кто-то сюда переезжал и вы, казахи, нас принимали как своих братьев и всегда нас поддерживали. Я хочу, чтобы вы знали, что мы обо всем помним, знаем и будем помнить. Большое вам спасибо за это", – приводит слова Хабиба NewTimes.kz.

Отметим, что в Полтаве проживают два дяди Хабиба Нурмагомедова. Боец достаточно часто посещает Украину, а после победы над Конором МакГрегором в октябре минувшего года пообещал часть гонорара направить на модернизацию спортзала, в котором начинал заниматься. "Сейчас в Полтаве, потому что тут уже 30 лет живут мои родные дяди. Они поддерживали меня во всем и создавали все условия, лишь бы я тренировался. Никогда не забывайте своих истоков", – написал однажды в Instagram чемпион.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов сделал неожиданное заявление о Коноре МакГрегоре, отметив, что не считает их противостояние войной.

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