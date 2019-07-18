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Велосипедист пролетел над участниками "Тур де Франс" – опубликовано видео

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Французский велогонщик BMX Валентен Ануй совершил прыжок над пелотоном "Тур де Франс" во время десятого этапа соревнований.

Ануй разогнался по склону, оттолкнулся от рампы и пролетел 16 метров над головами велогонщиков.

10-й этап "Тур де Франс" выиграл бельгиец Ваут Ван Арт. В общем зачете лидирует француз Жюлиан Алафилипп.

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