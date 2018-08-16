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В России трагически умерла двукратная олимпийская чемпионка

10.8тЧитать новость на украинском

16 августа на 50 году жизни скончалась двукратная чемпионка Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира и Европы в спортивной гимнастике Елена Шушунова. Смерть шестикратной чемпионки СССР наступила от осложнения после пневмонии.

Елена Шушунова

В 1987 году Шушунова установила абсолютный рекорд на Всемирной универсиаде, выиграв все шесть золотых медалей. Последнее время проживала в Санкт-Петербурге, работала в городском комитете по физической культуре и спорту.

В 2005 году была включена в Международный еврейский спортивный зал славы.

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19 июля в Алма-Ате трагический скончался 25-летний фигурист Денис Тен, который стал бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи. Спортсмен стал жертвой грабителей, которые пытались украсть зеркала с его автомобиля.

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Тема
спортивная гимнастика
Место
РоссияСанкт-Петербург
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