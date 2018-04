Умер самый долговременный чемпион в истории WWE

Итало-американский профессиональный рестлер Бруно Саммартино, который известен, как самый долговременный чемпион в истории WWE, скончался на 83-м году жизни. Причина смерти не называется.

Саммартино также был известен самым длительным обладанием титула WWWF Championship в истории рестлинга. В 2013 году был введен в Зал Славы WWE (World Wrestling Entertainment — американская компания, занимающаяся проведением мероприятий рестлинга) вместе с американским бодибилдером и актером Арнольдом Шверценеггером.

WWE is saddened to learn that WWE Hall of Famer Bruno Sammartino has passed away at age 82. https://t.co/B8nUabP0oh