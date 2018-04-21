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Умер самый долговременный чемпион в истории WWE

1.4тЧитать новость на украинском

Итало-американский профессиональный рестлер Бруно Саммартино, который известен, как самый долговременный чемпион в истории WWE, скончался на 83-м году жизни. Причина смерти не называется.

Саммартино также был известен самым длительным обладанием титула WWWF Championship в истории рестлинга. В 2013 году был введен в Зал Славы WWE (World Wrestling Entertainment — американская компания, занимающаяся проведением мероприятий рестлинга) вместе с американским бодибилдером и актером Арнольдом Шверценеггером.

Бруно Саммартино

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Тема
рестлинг
Место
США
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