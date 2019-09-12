Украинский боксер победил брутальным нокаутом: спортивные итоги 11 сентября

Известный украинский боксер муай-тай Евгений Краминский досрочной победой дебютировал на знаменитом турнире The Champion, а Хабиба Нурмагомедова жестоко унизили.
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Кроме того, стали известны расклады для сборной Украины в отборе на Евро-2020 по футболу. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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