Украинский боксер победил брутальным нокаутом: спортивные итоги 11 сентября

Известный украинский боксер муай-тай Евгений Краминский досрочной победой дебютировал на знаменитом турнире The Champion, а Хабиба Нурмагомедова жестоко унизили.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 11 сентября.

Кроме того, стали известны расклады для сборной Украины в отборе на Евро-2020 по футболу. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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