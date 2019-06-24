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Украинская звезда легкой атлетики неожиданно снялся с Европейских игр-2019: что произошло

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Звездный украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко принял решение не выходить в сектор в полуфинале командных соревнований на Европейских играх-2019.

Как заявил легкоатлет в комментарии XSPORT, он испытывал проблемы со здоровьем еще во время индивидуальных соревнований, где Бондаренко завоевал бронзовую медаль. Богдан показал результат в 2,21 метра, не сумев дважды взять "золотую" высоту 2,28 м.

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Богдан Бондаренко

Богдан Бондаренко

В итоге, Бондаренко не примет участие в командных соревнованиях, а его место займет Андрей Проценко, который вместе с командой находится в Минске. Отметим, что Богдан попал в состав сборной в последний момент, после того, как набрал соревновательную форму, а Дмитрий Демьянюк получил травму.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук установили рекорд Европейских игр, при этом не сумев пробиться в финал смешанных командных соревнований.

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Темы
легкая атлетикаЕвропейские игры 2019
Персона
Богдан Бондаренко (спортсмен)
Место
БеларусьМинск
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