Украинка стала в России вице-чемпионкой мира по шахматам

Украинская шахматистка Анна Музычук стала вице-чемпионкой мира по блицу на первенстве планеты, которое прошло в столице России Москве.

Наша соотечественница закончила выступления, набрав 12,5 баллов за 17 туров. При этом Музычук проиграла всего полбалла своей бывшей соотечественнице, которая приняла гражданство России, Екатерине Лагно.

Перед последним туром Музычук и Лагно имели одинаковые показатели, но Анна проиграла китаянке Тань Чжунь. В результате украинка не смогла претендовать на плей-офф за "золото" с экс-украинкой.

Kateryna Lagno (🇷🇺 2606) becomes Women's World Blitz Champion for the second consecutive year! 🏆 Our congratulations 👏👏



Her final score is 13 points out of 17 games, half a point above the runner-up Anna Muzychuk. Tan Zhongyi & Valentina Gunina shared for third.#rapidblitz pic.twitter.com/XeZdQVll3r