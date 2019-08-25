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Украинка Белодед выиграла чемпионат мира по дзюдо

Украинка Белодед выиграла чемпионат мира по дзюдо
Наша соотечественница победила в олимпийском Токио
1.8т Читать материал на украинском

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед выиграла чемпионат мира в категории до 48 килограмм, который проходит в Токио.

Дарья Белодед

Дарья Белодед

В финале 18-летняя киевлянка одолела местную фаворитку Фуну Тонаки. Единственный бал украинке принес один ваза-ари в середине решающий дуэли.

Украинка Белодед выиграла чемпионат мира по дзюдо

Президент Федерации дзюдо Украины Роман Насиров поздравил украинку с повторением прошлогоднего достижения.

Дарья Белодед

Дарья Белодед

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Напомним, Дарья Белодед в 2018 году выиграла чемпионат мира в Баку, став самой юной победительницей мирового первенства в истории дзюдо. В том финале Дарья также победила Тонаки.

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Тема
дзюдо
Персона
Дарья Белодед
Место
Япония Токио
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