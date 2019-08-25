Украинка Белодед выиграла чемпионат мира по дзюдо

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед выиграла чемпионат мира в категории до 48 килограмм, который проходит в Токио.
Дарья Белодед
В финале 18-летняя киевлянка одолела местную фаворитку Фуну Тонаки. Единственный бал украинке принес один ваза-ари в середине решающий дуэли.
@Sporting_CP campeão mundial de judô. Bilodid 18 anos. Ela é fenomenal !!!!! A note aí @romanoolimpico pic.twitter.com/z176z0kjd4— edu (@lepcs) August 25, 2019
Президент Федерации дзюдо Украины Роман Насиров поздравил украинку с повторением прошлогоднего достижения.
Дарья Белодед
Напомним, Дарья Белодед в 2018 году выиграла чемпионат мира в Баку, став самой юной победительницей мирового первенства в истории дзюдо. В том финале Дарья также победила Тонаки.
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