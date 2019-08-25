Украинка Белодед выиграла чемпионат мира по дзюдо

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед выиграла чемпионат мира в категории до 48 килограмм, который проходит в Токио.

Дарья Белодед

В финале 18-летняя киевлянка одолела местную фаворитку Фуну Тонаки. Единственный бал украинке принес один ваза-ари в середине решающий дуэли.

@Sporting_CP campeão mundial de judô. Bilodid 18 anos. Ela é fenomenal !!!!! A note aí @romanoolimpico pic.twitter.com/z176z0kjd4 — edu (@lepcs) August 25, 2019

Президент Федерации дзюдо Украины Роман Насиров поздравил украинку с повторением прошлогоднего достижения.

Дарья Белодед

Напомним, Дарья Белодед в 2018 году выиграла чемпионат мира в Баку, став самой юной победительницей мирового первенства в истории дзюдо. В том финале Дарья также победила Тонаки.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!