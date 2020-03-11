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11 марта • обновлено в 14:09
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Украинка Белодед прокомментировала возможный переход в ММА

2.3т
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Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед, признанная лучшей спортсменкой-2019 в Украине, рассказала, в каких еще видах спорта могла бы себя попробовать, будь у нее такая возможность.

"Уже точно ничего нового не попробую, поздновато начинать, вся в дзюдо. Но если бы не борьба, я бы видела себя в легкой атлетике или художественной гимнастике. Обожаю бегать", – сказала 19-летняя дзюдоистка в интервью на сайте tribuna.com.

Дарья Белодед

Дарья Белодед

Дарья Белодед также призналась, что у нее есть ряд предложений начать карьеру в MMA.

"Бои без правил? У меня очень много предложений. И из Японии, и из Америки пишут, предлагают серьезные деньги. Но на данном этапе я откажусь независимо от суммы. Мои родители тоже, они этого не переживут. Здоровье на первом месте", – отметила спортсменка.

Как сообщал OBOZREVATEL, о легендарной украинской дзюдоистке Дарье Белодед сняли фильм, премьера которого состоится 25 марта.

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Автор
Денис Карпов
Тема
дзюдо
Персона
Дарья Белодед
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