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16 сентября • обновлено в 16:17
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Украинец Беленюк выиграл "золото" ЧМ по борьбе

1.1т Читать материал на украинском

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк добыл "золото" чемпионата мира 2019 года, который в эти дни проходит в столице Казахстана Нур-Султане.

В финальной схватке наш соотечественник обыграл третьего номера мирового рейтинга Виктора Лоринца из Венгрии – 2:1.

Дуэль выдалась очень непростой для Беленюка. В первом периоде украинец действовал более активно и заслуженно получил не только бал от судьи, но и возможность атаковать в партере.

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Жан Беленюк

Жан Беленюк

Жану практически удалось выбросить соперника за пределы татами, но венгр сумел удержать захват соперника.

Во втором периоде уже Беленюк оказался на настиле, однако уверенно отработал в обороне. В итоге победу украинцу и "золото" мирового первенства принесла активно в заключительную минуту схватки.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский суперчемпион Василий Ломаченко откровенно высказался о решении Жана Беленюка уйти в политику.

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Тема
Греко-римская борьба
Персона
Жан Беленюк
Место
Казахстан Нур-Султан
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