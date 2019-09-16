Украинец Беленюк выиграл "золото" ЧМ по борьбе

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк добыл "золото" чемпионата мира 2019 года, который в эти дни проходит в столице Казахстана Нур-Султане.
В финальной схватке наш соотечественник обыграл третьего номера мирового рейтинга Виктора Лоринца из Венгрии – 2:1.
Дуэль выдалась очень непростой для Беленюка. В первом периоде украинец действовал более активно и заслуженно получил не только бал от судьи, но и возможность атаковать в партере.
Жан Беленюк
Жану практически удалось выбросить соперника за пределы татами, но венгр сумел удержать захват соперника.
Во втором периоде уже Беленюк оказался на настиле, однако уверенно отработал в обороне. В итоге победу украинцу и "золото" мирового первенства принесла активно в заключительную минуту схватки.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский суперчемпион Василий Ломаченко откровенно высказался о решении Жана Беленюка уйти в политику.
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