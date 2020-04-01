Правительство Украины планирует усилить меры безопасности на период карантина связанные с перемещением граждан в условиях карантина.

Карантин в Украине

Соответственные изменения предложено к постановлению №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" на заседании кабинета министров.

На время карантина, который будет продолжаться до 24 апреля 2020 года по всей территории Украины, среди внесенных изменений в частности будет запрещено посещение спортивных и детских площадок.

Также под запретом будет проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, у которых берут участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления и т.п.

Как сообщал OBOZREVATEL, официально в Киеве с 21 марта запретили пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях из-за угрозы коронавируса.

Напомним, в Украине хотят не только ввести режим обязательного ношения защитных масок с 6 по 24 апреля, но и ограничить пребывание людей на улице

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