''Спасибо вам'': лучший футзалист мира обратился к украинцам – видеофакт

Звездный игрок в мини-футбол Рикардиньо, который выступает за сборную Португалии, выразил сожаление из-за переноса товарищеских матчей с Украиной. Нападающий обратился к фанатам "желто-синих", прокомментировав отказ "европейских бразильцев" прилететь в нашу страну из-за военного положения.

"Всем привет! Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас, украинские парни, за все те сообщения, что вы оставили в моем Instagram. Мы очень сильно разочарованы, что не смогли сыграть в Украине последнюю игру. Но я уверен, что вскоре у нас появится новая возможность. Вскоре увидимся, ребята! Увидимся в Украине!" – сказал Рикардиньо.

Отметим, что матчи Украина – Португалия должны были состояться 4-5 декабря в Запорожье, но были перенесены на Пиренеи. Обе встречи принесли ничейный результат – 0:0 и 2:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный Союз (УЕФА) из-за военного положения в Украине перенес из Харькова в Киев матч Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и "Лионом".