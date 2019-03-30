Румынский боец нокаутировал соперника "ударом торнадо" - видео

Румынский спортсмен Эдуард Гофенку одержал победу на турнире Colosseum Tournament XI. Кикбоксер в весовой категории до 81 кг невероятным ударом отправил в нокаут голландца Томаса Доеве.

Румынский боец завершил поединок в первом раунде. Прижав соперника к канатам, Гофенку с разворота мощным ударом ногой нокаутировал соперника. Этот прием также известен под названием "торнадо". Доеве присел на канвас и потерял сознание.

Эдуард Гофенку - Томас Доеве

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Энтони Петтис добыл эффектную победу над Стивеном Томпсоном на турнире в Нэшвилле.32-летний Петтис оттолкнулся от клетки и нанес 36-летнему Томпсону удар кулаком в прыжке.

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