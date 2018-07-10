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Российский чемпион утонул, спасая пьяного подростка

2.4тЧитать новость на украинском

Мастер спорта России по пауэрлифтингу IPF, многократный чемпион Дальнего Востока и Республики Саха (Якутия) Иван Лисовенко утонул в районе Мархинки, на острове Сахалин. 25-летний спортсмен погиб, спасая 14-летнего подростка, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Иван Лисовенко

Иван Лисовенко с семьей

"Иван прожил короткую яркую жизнь, не раз представлял нашу республику на всероссийских соревнованиях. Семья осталась без кормильца, отца и мужа, у Вани есть маленький сын 5 лет и молодая жена", — цитируют якутские СМИ его друзей.

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пауэрлифтинг
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