Российский чемпион устроил бойкот СМИ и тут же поплатился

Российский лыжник, двукратный чемпион мира, Сергей Устюгов отказался от общения с журналистами до старта чемпионата мира. При этом Международная федерация по лыжным видам спорта (FIS) раскритиковала спортсмена.

Устюгов, выиграв 15-километровую гонку на этапе "Тур де Ски" в Тоблахе принял решение не общаться с прессой до чемпионата мира, о чем сообщил тренер сборной России Маркус Крамер. "Мне это не нравится, но Сергей сказал все предельно ясно. Он сказал, что ему требуется спокойствие", – приводит слова специалиста "Евроспорт".

Сергей Устюгов

Представители FIS тут же отметили, что не потерпят подобных демаршей. "Такое не может произойти. Мы этого не позволим", – заявила координатор FIS по работе с медиа Дорис Каллен.

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