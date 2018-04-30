Российская олимпийская чемпионка угодила в базу "Миротворца"

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта и ведущая некогда популярного шоу на российском ТВ "Слабое звено" Мария Киселева попала в базу данных украинского центра "Миротворец".

Спортсменка угодила в список так как дважды нарушала государственную границу Украины, приезжая на аннексированный полуостров. Первый раз в 2014 году, после – накануне выборов президента РФ на территории АР Крым в качестве доверенного лица Владимира Путина.

Напомним, недавно в базу "Миртворца" попал скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

Как сообщал "Обозреватель", во время соревнований по плаванию в Калужской области умер 17-летний спортсмен.