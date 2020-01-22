Разъяренный мужчина избил подростка на школьном турнире по борьбе

Странный инцидент произошел на школьном турнире по борьбе в Северной Каролине (США).

Во время одной из схваток участник применил к сопернику опасный прием, после чего моментально с трибун на площадку выбежал отец поверженного молодого спортсмена. Крупный мужчина с разбега врезался в парня и сбил его с ног, после чего принялся избивать. По информации Eurosport, в дело вмешалась полиция и несдержанного мужчину арестовали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время турнира по боксу в Назрани (Ингушетия, Россия) произошла массовая драка с участием зрителей, в которой приняло участие несколько десятков человек.

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