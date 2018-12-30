Путин ''вылил помои на голову'' чемпиону, обвинившему Россию в оккупации Крыма

После того, как новый чемпион мира по быстрым шахматам Даниил Дубов категорически выступил против аннексии Россией Крымского полуострова, Владимир Путин поздравил гроссмейстера с победой.

Даниил Дубов Chess-News.ru

"Уважаемый Даниил Дмитриевич! От души поздравляю Вас с триумфом на чемпионате мира – 2018. Вы на "отлично" выступили на "домашних" соревнованиях, сумели собраться, сосредоточиться и блестяще справились с поставленными целями. Желаю Вам дальнейших спортивных успехов и всего наилучшего. С наступающими праздниками! Владимир Путин" - цитирует президента России его пресс-служба.

В сети не оценили слова Путина, посчитав что поздравление от такой души, равняется к "помоям на голову".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия "кинула" футбольных предателей в Крыму. Вице-президент "Крымской премьер-лиги" Александр Красильников признался, что страна-агрессор не сдержала своих обещаний по турниру, созданному в 2014 году после оккупации полуострова.