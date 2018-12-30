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Путин ''вылил помои на голову'' чемпиону, обвинившему Россию в оккупации Крыма

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После того, как новый чемпион мира по быстрым шахматам Даниил Дубов категорически выступил против аннексии Россией Крымского полуострова, Владимир Путин поздравил гроссмейстера с победой.

Даниил Дубов

Даниил Дубов

Chess-News.ru

"Уважаемый Даниил Дмитриевич! От души поздравляю Вас с триумфом на чемпионате мира – 2018. Вы на "отлично" выступили на "домашних" соревнованиях, сумели собраться, сосредоточиться и блестяще справились с поставленными целями. Желаю Вам дальнейших спортивных успехов и всего наилучшего. С наступающими праздниками! Владимир Путин" - цитирует президента России его пресс-служба.

В сети не оценили слова Путина, посчитав что поздравление от такой души, равняется к "помоям на голову".

Путин ''вылил помои на голову'' чемпиону, обвинившему Россию в оккупации Крыма
Путин ''вылил помои на голову'' чемпиону, обвинившему Россию в оккупации Крыма
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Как сообщал OBOZREVATEL, Россия "кинула" футбольных предателей в Крыму. Вице-президент "Крымской премьер-лиги" Александр Красильников признался, что страна-агрессор не сдержала своих обещаний по турниру, созданному в 2014 году после оккупации полуострова.

Читайте все новости по теме "шахматы" на OBOZREVATEL.

Темы
шахматычемпионат мира по шахматам
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
для украинцев в целом и "обоза" в частности вежливые и душевные поздравления равняются ушату помоев! вы не подумайте, я вас не осуждаю и ни в коем случае не пытаюсь учить жить, это простая констатация факта, не более того! просто я всегда помню о том что сине-желтая лента является международно признанным символом больных с синдромом Дауна.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
)Дубов уже опроверг утку о том что он якобы говорил что Крым это Украина))))))))))))))))))))))))))))))))
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