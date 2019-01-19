Предательницу Украины обломали из-за допинг-скандала с Россией

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила украинской легкоатлетке Наталии Погребняк выступать в национальных соревнованиях России.

Однако бывшая украинская бегунья не сможет представлять свою новую страну на международных соревнованиях в связи с исключением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за допингового скандала.

"IAAF в ответ на наш запрос разрешила этой спортсменке выступать на внутрироссийских стартах.Однако вопрос полноценной смены спортивного гражданства и возможности представлять Россию на официальных международных стартах можно будет обсуждать с IAAF только тогда, когда ВФЛА будет восстановлена в своих правах", - цитирует исполнительного директора ассоциации Александра Паркина ТАСС.

Наталья Погребняк ЦСК ВС Украины

Новости Предатель Украины упал в рейтинге ФИДЕ

Украинка приняла решение о смене гражданства, после того, как вышла замуж за российского легкоатлета Дмитрия Сорокина.

Напомним, что в составе сборной Украины Погребняк выигрывала бронзу чемпионата мира в эстафете 4х100 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкий "Фенербахче" отказался продлевать соглашение с уроженцем Днепра, а ныне российским защитником Романом Нойштедтером.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал