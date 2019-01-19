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Предательницу Украины обломали из-за допинг-скандала с Россией

5.1тЧитать материал на украинском

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила украинской легкоатлетке Наталии Погребняк выступать в национальных соревнованиях России.

Однако бывшая украинская бегунья не сможет представлять свою новую страну на международных соревнованиях в связи с исключением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за допингового скандала.

"IAAF в ответ на наш запрос разрешила этой спортсменке выступать на внутрироссийских стартах.Однако вопрос полноценной смены спортивного гражданства и возможности представлять Россию на официальных международных стартах можно будет обсуждать с IAAF только тогда, когда ВФЛА будет восстановлена в своих правах", - цитирует исполнительного директора ассоциации Александра Паркина ТАСС.

Наталья Погребняк

Наталья Погребняк

ЦСК ВС Украины

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Предатель Украины упал в рейтинге ФИДЕ

Украинка приняла решение о смене гражданства, после того, как вышла замуж за российского легкоатлета Дмитрия Сорокина.

Напомним, что в составе сборной Украины Погребняк выигрывала бронзу чемпионата мира в эстафете 4х100 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкий "Фенербахче" отказался продлевать соглашение с уроженцем Днепра, а ныне российским защитником Романом Нойштедтером.

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Тема
легкая атлетика
Персона
Наталья Погребняк
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
шо за босяцкий чес?..шо значит обламали ?блатных хуев насосились или шо?
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Ершов Василий
Ершов Василий
Suxodrotti Kutakos, ти знову суходрочкою займаєшся, чмо мокшанське?
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