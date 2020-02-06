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7 февраля • обновлено в 08:33
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Попытка самоубийства российской чемпионки мира: появились новые подробности

9.1т
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В больнице, куда поступила четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, россиянка Александра Солдатова, прокомментировали состояние ее здоровья после попытки суицида.

"Вчера к нам поступила, пока посетителям к ней нельзя. Состояние удовлетворительное, температура вечером и утром – 36,8°С", – цитирует слова врачей агентство RT.

Александра Солдатова

Александра Солдатова

EADaily

Тренер 21-летней спортсменки Анна Дьяченко была шокирована новостью о госпитализации своей подопечной.

"Я не знаю об этом факте. Вчера утром Саша звонила из больницы, сказала, что сдаёт анализы и чтобы я не волновалась. То, что я слышу сейчас, для меня такой же шок, как и для всех", – заявила она.

Как сообщает агентство "Спорт Экспресс", сама гимнастка назвала свои действия глупостью и глубоко сожалеет о произошедшем.

"Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу", – заявила она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Солдатова пыталась покончить жизнь самоубийством, нанеся себе ножевые ранения.

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Тема
художественная гимнастика
Место
Россия
Тег
самоубийство
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