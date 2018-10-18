''Полная х***я'': президент UFC категорично высказался о Хабибе

Российский боец Хабиб Нурмагомедов не собирается заканчивать карьеру после возможного боя с американцем Тони Фергюсоном. Об этом заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

"Хабиб подерется с Фергюсоном и закончит карьеру? Эта история – абсолютная х***я!" – написал Уайт на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Дана Уайт ранее заявил, что несмотря на конфликт между UFC и Хабибом Нурмагомедовым, российский боец продолжит свои выступления в промоушине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб пригрозил разрывом контракта с UFC после того, как организация решила избавиться от друга российского бойца Зубайрой Тухугов. Дагестанец был наказан за подлое нападение на ирландца Конора МакГрегора после поединка против Нурмагомедова.