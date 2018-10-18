''Полная х***я'': президент UFC категорично высказался о Хабибе

Российский боец Хабиб Нурмагомедов не собирается заканчивать карьеру после возможного боя с американцем Тони Фергюсоном. Об этом заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.
"Хабиб подерется с Фергюсоном и закончит карьеру? Эта история – абсолютная х***я!" – написал Уайт на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, Дана Уайт ранее заявил, что несмотря на конфликт между UFC и Хабибом Нурмагомедовым, российский боец продолжит свои выступления в промоушине.
Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб пригрозил разрывом контракта с UFC после того, как организация решила избавиться от друга российского бойца Зубайрой Тухугов. Дагестанец был наказан за подлое нападение на ирландца Конора МакГрегора после поединка против Нурмагомедова.
Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.