МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

''Полная х***я'': президент UFC категорично высказался о Хабибе

21.4тЧитать материал на украинском

Российский боец Хабиб Нурмагомедов не собирается заканчивать карьеру после возможного боя с американцем Тони Фергюсоном. Об этом заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

"Хабиб подерется с Фергюсоном и закончит карьеру? Эта история – абсолютная х***я!" – написал Уайт на своей странице в социальной сети Instagram.

Новости
''Он сумасшедший!'' Чемпион UFC высмеял Хабиба из-за боя с Мейвезером

Напомним, Дана Уайт ранее заявил, что несмотря на конфликт между UFC и Хабибом Нурмагомедовым, российский боец продолжит свои выступления в промоушине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб пригрозил разрывом контракта с UFC после того, как организация решила избавиться от друга российского бойца Зубайрой Тухугов. Дагестанец был наказан за подлое нападение на ирландца Конора МакГрегора после поединка против Нурмагомедова.

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Тема
UFC
Персона
Хабиб Нурмагомедов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
4
Смешно
2
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги