Заведующий лабораторией исследований спорта Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Дагаев озвучил самое негативное развитие ситуации с российским спортом на фоне пандемии коронавируса.

Дмитрий Дагаев sport24.ru

"Локаут всего спорта на год-два. Но по сравнению с теми издержками, которые понесет экономика в целом, урон российскому спорту будет относительно незначительным и незаметным. Даже если в стране все же будет локаут, однажды все возобновится. При этом произойдет серьезный пересмотр структуры финансирования спортивных клубов и организаций. Я бы рассматривал это как единственное хорошее последствие этой ситуации для российского спорта. Угрозы того, что мы лишимся спорта в принципе, не вижу", - цитирует Дагаева спорт24.

Специалист уверен, что сторон, которые в итоге выиграют из-за сложившейся в мире ситуации, нет.

"Это отрицательный шок для всех: для клубов, болельщиков, спонсоров, лиг, спортивных организаций, и, наконец, для государства. Не вижу, кто может выиграть из-за эпидемии коронавируса", – отметил исследователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, у главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко подтвердился коронавирус.

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