Главная Новости
5 апреля • обновлено в 00:26
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Опубликован худший сценарий для России в спорте из-за коронавируса

5.1т
Читать материал на украинском

Заведующий лабораторией исследований спорта Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Дагаев озвучил самое негативное развитие ситуации с российским спортом на фоне пандемии коронавируса.

Дмитрий Дагаев

Дмитрий Дагаев

sport24.ru

"Локаут всего спорта на год-два. Но по сравнению с теми издержками, которые понесет экономика в целом, урон российскому спорту будет относительно незначительным и незаметным. Даже если в стране все же будет локаут, однажды все возобновится. При этом произойдет серьезный пересмотр структуры финансирования спортивных клубов и организаций. Я бы рассматривал это как единственное хорошее последствие этой ситуации для российского спорта. Угрозы того, что мы лишимся спорта в принципе, не вижу", - цитирует Дагаева спорт24.

Специалист уверен, что сторон, которые в итоге выиграют из-за сложившейся в мире ситуации, нет.

"Это отрицательный шок для всех: для клубов, болельщиков, спонсоров, лиг, спортивных организаций, и, наконец, для государства. Не вижу, кто может выиграть из-за эпидемии коронавируса", – отметил исследователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, у главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко подтвердился коронавирус.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Зато на украишке все будет совсем не так, усе буде добре!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Расея локаут навсегда
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Endpoint
VS
ALTERNATE aTTaX
Победа Endpoint с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
FunPlus Phoenix
VS
c0ntact
Победа c0ntact
1.72 Сделать ставку
Team Vitality
VS
OG
Победа Team Vitality с форой в -2,5 раунда на первой карте
1.80 Сделать ставку
Dignitas
VS
Gen.G
Победа Gen.G
1.55 Сделать ставку
fnatic
VS
NiP
Победа fnatic
1.58 Сделать ставку
Cloud9
VS
Envy
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
2,55 Сделать ставку
FaZe
VS
forZe
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
2,11 Сделать ставку
Ярмоленко вернется в Динамо до 31 декабря 2020 года
3.50 Сделать ставку
Ребров станет главным тренером Динамо Киев до 8 января 2021 года
5.50 Сделать ставку
Неймар перейдет в Ингулец до 31.12.2020
500.00 Сделать ставку