Олимпийский чемпион умер в России

Олимпийский чемпион по академической гребле 1960 года Олег Голованов умер в возрасте 84 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гребного спорта России (ФГСР).

Олег Голованов

"Человек широкой души, искренне преданный спорту, он навсегда останется примером для подрастающего поколения. Мы навсегда запомним его неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества. Светлая память об Олеге Сергеевиче сохранится в наших сердцах навсегда", — говорится в сообщении.

Голованов на Олимпиаде-1960 в Риме выиграл "золото" в двойке распашной без рулевого. Он также становился серебряным призером чемпионата мира 1962 года и чемпионата Европы 1959 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что двукратный чемпион мира по хоккею среди молодежных команд Сергей Абрамов умер в России на 63-м году жизни.

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